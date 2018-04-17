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'da vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu

'nin İnecsu ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:42
İncesu'da vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu

Belediyesince yapılan mesire alanları, havaların ısınmasıyla vatandaşların akınına uğradı. Haftanın yorgunluğunu, stresini atmak için kendini piknik alanına atan vatandaşlarla yapılan sohbetlerde İncesu Belediyesinin ve İncesu Belediye Başkanı 'un yapmış olduğu hizmetlerden memnuniyetler dile getirildi.

Her zaman halk ile iç içe olduğu ve halkın yanında olduğu için Başkan Karayol'a teşekkür eden vatandaşlar, sıcak havanın ve mesire alanlarının tadını çıkartmaya devam ettiler.İlçedeki vatandaşlar, yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte haftasonları Derebağ, Baraj, , , Gençlik Parkı Mesire Alanlarında piknik yaparak stres atıyor.

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İncesu'da vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu
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