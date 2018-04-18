Cevizde aşı çalışmaları başladı

Ünlü ceviz türlerinden Kaman -1 ve Kaman -5 ile ülkenin iklim şartlarına uygun yabancı ceviz çeşitlerinden aşılı ceviz üretimi yapılan ilçede; dilcikli, çelik ve yarma aşı türleri uygulanıyor.

aşılı ceviz üretimi yapan irili ufaklı işletmelerin yanı sıra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Ceviz Kooperatifi) ile Kaman ve Köyleri Ceviz Üreticileri Derneği üyelerinin seralarda başladıkları çalışmalarla bu yıl 100 binden fazla ceviz üretiminin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Aşılı ceviz türleri ile meşhur Kaman Cevizine talebin oldukça arttığını belirten Ceviz Kooperatifi Başkanı ve ceviz üreticisi Arif Göçmen, Kamanlı üreticiler olarak ülke genelinden gelen talebi karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu "Belgeli Fidan Üretimi" kapsamında Kaman genelindeki çok sayıda üreticisinin sarı ve mavi sertifikalı üretim yapmaya başladıklarını da söyledi.

Prens Mikasa Caddesi üzerindeki serasında aşı çalışmalarını sürdüren Arif Göçmen, bu sezon örtü altında 10 Bin adet aşılı fidan üreteceklerini belirttiği açıklamasında; "Bunlardan 5 Bin adeti Kaman -1 ve Kaman -5 türlerimizden, 4 Bin adeti talep edilen yabancı çeşitlerden ve bin adeti kendime ait olan Göçmen çeşidimiz den olacak. Şuana kadar 4 Bin aşıyı yaptık.

Biz üretim kapasitemizi arttırsak da mevsimsel olarak Kaman'da aşı sezonumuz bir ay olduğu için en fazla on beş ila yirmi binlik kapasiteye ulaşıyoruz. Dışarıdan gelen aşı yaptırma talepleri var, gücümüzün ve zamanımızın yetiştiği ölçüde elemanlarımızı yönlendiriyoruz. Oralarda geçmiş yıllarda yapılan hatalı ceviz dikimleri var. Onların çeşit değiştirme aşılarını yapıyoruz, buna da yetişmekte zorlanıyoruz"dedi.

Kaman cevizini, doğru cevizi doğru yerde direk tüketiciyle buluşturmak için çalışıyoruz diyen Göçmen sözlerini şöyle devam etti:

"Dışarıdan getirilip Kaman Cevizi diye satılan cevizler Kaman'a ve Kaman Cevizi'ne çok büyük zarar vermekte. Cevizimiz az olsun ama doğru kişilere verelim. Kaman'da şuanda üç tane orman köyü var. Orman köyleri ne kadar artarsa oradaki insanların destek alabilme şanları çoğalıyor. Biz bu sayıyı 35-40 köye çıkartırsak cevize olan ilgi daha da bir artar"

