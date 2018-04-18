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ye sebep olan 7 neden

Bölümü'nde Uz. Dr. ; nin nedenleri hakkında bilgiler vererek; "Aşırı terleme, lenfoma ve tüberküloz gibi ların belirtisi olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:11
Terlemeye sebep olan 7 neden

Vücudun dış ortama göre ısı dengesini sağlayan , bazı kişilerde yoğun bir şekilde oraya çıkarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Kişinin günlük aktivitelerini de sınırlayabilen bu durum; çoğu zaman aktivite, heyecan ya da korku gibi faktörlerle tetiklenebildiği gibi bazı iç lar da aşırı terlemeye zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle terlemenin altında yatan nedenin iyi araştırılması ve uygun tedavi ile bu durumun kontrol altına alınması gerekiyor. Memorial Hastanesi Bölümü'nden Uz. Dr. , terlemenin nedenleri hakkında bilgi verdi.

Aşırı terlemenin günümüzde sosyal bir sorun haline geldiğini kaydeden İngeç; Vücudun ısı dengesini sağlayan terleme istem dışı gerçekleşmektedir. İnsan vücudunda bulunan 2-3 milyon arasındaki ter bezi, kadınlarda erkeklere oranla daha fazladır. Erkeklerde ise daha aktif çalışan ter bezleri, en çok el ve ayakları etkilemektedir.

Terin içeriğindeki su, sodyum, potasyum, klor, üre gibi maddeler ise kötü kokunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aşırı terleme sadece el ve ayaklarda olabileceği gibi vücudun tüm bölgelerinde de ortaya çıkabilmektedir. Genç erişkinlerde ortaya çıkan aşırı terleme ise günümüzde sosyal bir sorun haline gelmiştir. Lokal bölgelerdeki terleme nedeniyle kişilerin iş ve sosyal hayatı olumsuz etkilenmektedir. Aşırı kilolular ve obezler ise normal insanlara göre daha çok terler.

"AŞIRI TERLEME SİSTEMİK BİR HASTALIĞA BAĞLI OLABİLİR"

Özellikle 30 yaş sonrası erişkinlerde ortaya çıkan aşırı terleme sorunu sistemik bir hastalığın habercisi olabileceğinin altını çizen İnge, aşırı terlemenin altında yatan nedenleri şu şekilde sıraladı;

a bağlı ateşli hastalıklar sonucunda vücut ısıyı ayarlamaya çalışırken aşırı terleme bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle bademcik iltihabı ile zatürre ve tifo terlemenin nedenleri arasındadır. Tiroit bezlerinin aşırı çalışması sonucunda ortaya çıkan hipertiroidi aşırı terlemeye neden olmaktadır. Metabolizma hızının artması sürekli terlemeyi ortaya çıkarır.

Bazı kalp hastalıkları ve ağır kalp yetmezliği nefes darlığına neden olduğu için terlemeyi tetikler. Ayrıca akciğer rahatsızlıkları da nefes darlığı ile ortaya çıkarak terlemenin başka bir nedenini oluşturur.

Düşük ve terlemeye neden olabilir. Özellikle aşırı terleme hipoglisemi durumunda ortaya çıkar. Kadınlarda menopoz ve menopoz öncesindeani gelişen aşırı terleme,önemli bir sorundur. Birçok kadın için menopoz süreci aşırı terleme sorunu ile kendini gösterebilir. Omurga çevresinde oluşan ler de, sistemi devamlı uyararak terlemeye neden olur.

Mediasten bölgesinde orta çıkan bu tümörler ayrıca kanserin habercisidir. Aşırı terleme, lenfoma ve tüberküloz gibi hastalıkların belirtisi olabilmektedir."

"İLAÇ VE ENJEKSİYON TEDAVİLERİ İLE KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR"

Terlemeyi azaltmak için yapılması gerekenler hakkında da bilgiler veren Memorial Kayseri Hastanesiİç Hastalıkları Bölümü'nden ; "Ani şeker ve tansiyon düşmesi, aşırı kanama, kalp krizi ve sıcak çarpması gibi durumlarda görülen aşırı terleme önemli bir belirtidir. Ayrıca aşırı alkol kullanımı ile kafeinli içecekler ve baharatlı yiyeceklerin fazla tüketimi terlemenin nedeni olabilmektedir. Uykuda aşırı terleme sorunu ile birlikte nefes darlığı, kilo kaybı ve ateş varsa bir uzman hekime başvurmak gerekir.

Kronik hale gelen aşırı terlemenin bir hastalık belirtisi olup olmadığını anlamak için bazı tetkikler yapılmalıdır. Terlemeyi azaltmak için antiperspirant özellikte deodorantlar ve ter bezlerini tetikleyen sinirleri süreli olarak bloke eden enjeksiyonlar kullanılmaktadır. Sempatik blokan denilen ilaçlar ise stresi azaltarak terleme miktarını azaltmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Terlemeye sebep olan 7 neden
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