Karadeniz Caddesi yeni yola kavuşuyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,Yavuzlar Mahallesinde imara uygunsuz yapıların yıkılıp, yerine yeni yol yapılacak olan alanı gezerek mahalle sakinleriyle hasbihal etti. Vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin ihtiyacına göre yeni yolun yapılacağını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Mahallelerimizde sokak sokak, cadde cadde yenileme, değişim ve dönüşüm çalışmalarını devam ettiriyoruz. Her mahallemizin kendine özgü yapılması gereken ihtiyaçları var. Bunlardan biri olan Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi'nin bir kısmı trafiğe açıktıfakat; diğer kısmını imarsız yapılar oluşturuyordu. İmarsız yapı sahipleriyle tek tek anlaşma sağlanarak, yıkımlara başlandı. Planladığımız şekilde Karadeniz Caddesi'ni bu yıl hizmete açacağız. Bu yol çalışması Gaziosman ve diğer mahalleleri de olumlu yönde etkileyecek ve bölgenin değerine büyük katkı sağlayacak. Çalışmalar tamamlandığında bölgemiz, daha güzel görünüme ve daha konforlu yola kavuşacak. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.