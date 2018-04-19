Müsteşar Özkaldı, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde incelemelerde bulundu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesini ziyaret ederek Çay Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Bolvadin, Çay, Bolvadin kasaba ve köyleri için menba kalitesinde içme suyu sağlayacak Çay Barajı şantiyesinde yerinde incelemelerde bulunan Müsteşar Akif Özkaldı, barajın yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ve en kısa zamanda hizmete açılacağını belirtti.

Mezunu olduğu Bolvadin Endüstri Meslek Lisesi'nde düzenlenen programa da katılan Özkaldı, programın ardından Bolvadin Sosyal Destek Merkezini ve Bolvadin Kaymakamlığını ziyaret etti.

AK Parti Bolvadin İlçe Başkanı Av. Ömer Dayı ve yönetim kurulu üyelerinin eşliğinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin çok verimli geçtiğini belirten Özkaldı, Bolvadin çevresine iki adet tabiat parkı yapılacağı müjdesini de verdi.

Ziyaretlerin ardından AK Parti İlçe Başkanı Av. Ömer Dayı, Belediye Başkanı Fatih Kayacan ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarede bulunan Özkaldı, son olarak bölgenin önemli mesire yeri olan Horan Parkı'nda yaptığı incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.