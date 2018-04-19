Nevşehir Acıgöl’de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

Acıgöl spor salonunda 12 kurumdan yaklaşık 130 sporcunun katıldığı karşılaşmalarda, Türkiye Voleybol Federasyonu oyun kuralları geçerli olacak. Turnuvanın, Kamu kurum ve kuruluşları personellerinin daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin artırılması, kurumlar arası sosyal ilişkilerin daha sıkı hale getirilmesi ve spor bilincinin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla düzenlendiği kaydedildi. Renkli görüntüler eşliğinde başlayan turnuva, 3 Mayıs günü yapılacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.

Acıgöl'de düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına, Acıgöl Kaymakamlığı, Acıgöl Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü, Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı, Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği, Acıgöl 4 Temmuz Ortaokulu, Karapınar Şeyhül Kurra İbrahim Tanrıkulu Hafızlık Kuran Kursu, Tepeköy Orta Okulu, Acıgöl Kız Meslek Lisesi, Acıgöl İmam Hatip Orta Okulu, Tatlarin Orta Okulu, Acıgöl Atatürk Orta Okulu, Ağıllı Orta Okulu takımları katılıyor.

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