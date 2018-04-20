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20 yaşındaki sporcu şampiyonluğa doymuyor

14 yaşında başladığı Kickboks'ta 2016'da Balkan Şampiyonu olan Hayriye Türksoy, bu yıl 5. şampiyonluğunu elde etti.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:11
20 yaşındaki sporcu şampiyonluğa doymuyor

Antrenörü Esat Kaya ile başarıdan başarıya koşan Hayriye Türksoy, 15-18 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Wushu Şampiyonası'na katıldı. 52 kiloda mücadele eden Hayriye Türksoy, rakiplerini tek tek yenerek yine şampiyon olarak birincilik kürsüsündeki yerini aldı.

Bu yıl 5. şampiyonluğunu elde eden Hayriye Türksoy, "Emeklerini esirgemeyen ve her zaman bana destek olan antrenörüm Esat Kaya başta olmak üzere turnuva boyunca bana yardımcı olan Dünya Şampiyonu ağabeyim Savaş Bekar'a ve bana sesleri kısılıncaya kadar destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Hayriye Türksoy hedefinin Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsünde yer almak olduğunu söyledi.

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20 yaşındaki sporcu şampiyonluğa doymuyor
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