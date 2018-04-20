70 yaşındaki adam tarlada ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerindeki Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yanında bulunan boş tarlada hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ö.G.'nin (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, okulun bahçesindeki öğrenciler meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.