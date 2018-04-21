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Başkan Çelik’ten yaşlılara mantı ziyafeti

Başkan , 542 yaşlımızın evlerindeki ihtiyaçları gidermek için çalıştıklarını söyledi ve tek isteklerinin duaları olduğunu belirtti

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Başkan Çelik’ten yaşlılara mantı ziyafeti

Büyükşehir Belediye Başkanı , YADES projesi kapsamında evlerinde bakım hizmeti verilen yaşlılar mantı ziyafeti verdi. Eşi İkbal Çelik ile birlikte birçok kez yaşlılarımızı evlerinde ziyaret eden ve onlarla yakından ilgilenen Başkan Mustafa Çelik, onları bu kez kendi evinde ağırladı. Misafirlerini akşam yemeğinde ağırlayan Başkan Çelik, onları kapıda karşıladı, ellerini öptü ve onları ağırlamaktan şeref duyduğunu belirtti.

"DUALARI ŞEHRİMİZİN BEREKETİ"
Yaşlılarla tek tek ilgilenen Başkan Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik'ten "Gelininiz" ifadesiyle bahsetti ve "Bizler evlatlarınızız" diyerek, yaşlılara hürmetin ne denli önemli olduğuna vurgu yaptı. Huzurun ve bereketin kaynağının yaşlıların duası olduğunu dile getiren Başkan Çelik, "Daha önce sizleri evinizde ziyaret ederek sofranıza konuk olduk. Bu kez gelininiz İkbal Hanım sizleri yemeğe davet etmek istedi. Evimize şeref verdiniz. Düğünlerde nikâh kıyarken de ifade ettiğim gibi yaşlılarımızın duaları evlerimizin bereket ve huzur kaynağı. Şehrimizin de bereket kaynağı sizlersiniz. Dualarınızla yaptığımız işleri bereketlendiriyorsunuz" dedi. Misafir ettiği yaşlılarımızla tek tek görüşen, ihtiyaçlarını soran, dertlerini dinleyen Başkan Mustafa Çelik, her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarının mesajını verdi

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Başkan Çelik’ten yaşlılara mantı ziyafeti
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