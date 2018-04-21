Büyükşehir’den dünya rekoru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında en anlamlı etkinlik Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 168 bin lale kullanarak dünyanın en büyük Türk Bayrağını Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturdu. 400 metrekareyi aşan Türk Bayrağı'nın ilk lalelerini yerleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, son laleleri de Vali Süleyman Kamçı ile birlikte koydu. Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti'nin ölçümleri sonucu 403.44 metrekarelik lale peyzajlı Türk Bayrağı dünya rekoru olarak tescillendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ilk laleleri koyarak başlattığı çalışma kesintisiz sabaha kadar sürdü. 461 kişi tarafından 13 saatlik bir çalışma sonucu oluşturulan dünyanın en büyük Türk Bayrağı, Cumhuriyet Meydanı'na eşsiz bir güzellik kattı. Kayseri'nin dünya rekoru kırdığı bu eşsiz çalışma Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in koyduğu son lalelerle tamamlandı.

"BAYRAK BİZİM İÇİN ŞEREFTİR"

Bu anlamlı etkinlik nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, müteşebbislikte, hayırseverlikte, belediyecilikte ve farklı pek çok alanda rekorlar kıran Kayseri'nin bir rekora daha imza attığını belirtti. Bayrakların her millet için varlığının ve bağımsızlığının sembolü olduğunu ifade eden Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Milleti için bayrak çok daha fazla anlamlar ifade eder. Bayrak bizim için şandır, şereftir. " dedi. Başkan Çelik'in konuşmasının ardından Dünya Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural kürsüye çıkarak rekoru açıkladı. Prof. Dr. Kural, rekorda 168 bin 100 lale kullanılarak 24.6 metreye 16.4 metre ebatlarında 403.44 metrekare Türk Bayrağı oluşturulduğunu ifade etti. Bu rekorda 461 kişinin çalıştığını belirten Kural, 17 Nisan Salı akşamı 21.58'de başlayan rekorun 18 Nisan Çarşamba günü 11.05'te tamamlandığını belirtti ve "Bir rekor olarak açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.