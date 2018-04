Gelinliğe Ortadoğu ilgisi

Ortadoğu ülkelerinden, Türk gelinlik sektörüne yoğun ilgi gerçekleşiyor. Farklı ve özgün modellerle hazırlanan gelinliklere, yurtdışı pazarlarla iş yapma potansiyeli bulunuyor. Yurtdışından yüksek talep aldıklarını anlatan Modacı Pınar Bent, "İşinizi aşk ile yaptığınız sürece, bütün kapılar açılıyor. Türk gelinlik sektörü olarak yurtdışında sıkı bir talep görüyoruz. Bu yıla hızlı bir giriş yaptık. Evlilik fuarları, Ortadoğu'dan gelen iş teklifleri ve gelinlerimizle hareketli günler geçiriyoruz. 2018, iş hacmi olarak hareketli ve güzel geçecek" dedi.

'İLGİYLE KARŞILAŞTIK'

Radisson Blu Hotel Kayseri tarafından, geçen ay düzenlenen 1. Evlilik Festivali'nde yoğun ilgi gördüklerini kaydeden Modacı Pınar Bent, "Evlilik Festivalinden çok memnun bir şekilde ayrıldım. Katılımcılar tarafından, defileme ilgi oldukça yüksekti" dedi. Bent şunları söyledi: "Katılımcılar ile fuar ortamında birebir konuşup sohbet etme imkânımız da oldu. Evlilik fuarları, bir şehre veya etkinliğin yapıldığı otele, tanıtımda önemli bir katkı sağlıyor. Evlenecek çiftlerin, bu fuarlara ilgileri de yüksek oluyor. Çünkü bu fuarlar, her şeyden önce çiftlere, zaman bakımından büyük avantajlar sağlıyor. Düşünün, bir düğün öncesinde çiftlerin, halletmesi gereken onlarca detay var. Davetiyesi, nikâh şekeri, gelinliği, damatlığı, pastası, düğün mekânı, konsepti vs derken, çiftler yorucu bir sürece giriyorlar. Kimi zaman aylar süren bu hazırlığa, bir de ev kurma telaşı eklendiğinde, çiftler ve aileleri için yorucu bir yolculuk başlıyor. İşte yapılan bu fuarlar, tam da bu noktada çiftler için kurtarıcı bir rol üstleniyor."



ÖZEL DAVETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Artaş İnşaat Grubu'na Bağlı Radısson Blu Hotel Kayseri, Kayserileriler'in özel davetlerine ev sahipliği yapıyor. Hayatınızın en önemli dönüm noktasına adım atmak üzeresiniz. Düğününüzün, her ayrıntısının tam hayal ettiğiniz gibi, sevdiklerinizle mutluluğunuzu paylaşarak gerçekleşmesini istiyorsunuz. O zaman size düğününüzü birlikte planlayabileceğiniz bir uzman lazım. Enfes yemek menülerinden, müziğe her türlü ayrıntıyı tek tek sizlerle birlikte planlayan personel düğününüzün yıllarca hatırlanacak güzellikte geçmesi için gerekli danışmanlığı size sunuyor. Otelde nişan, kına gecesi, gelin hamamı, baby shower, doğum günü veya iş yemeklerine her türlü özel davet organizasyonu gerçekleştirilebilmektedir.