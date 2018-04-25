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Başkan Çelik ni ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı , yakında açılışı yapılacak olan Kayseri ni ziyaret etti.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 17:39
Başkan Çelik Şehir Hastanesini ziyaret etti

Başkan Çelik'e İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi , Eğitim ve Başhekimi ve YDA Yönetim Kurulu Başkanı eşlik etti.

Yapılan gezi ve incelemelerin ardından Başkan Çelik ile ulaşımı konusunda planlamalar konuşuldu. Çelik, "Şehir Hastanesi ulaşımı için çalışmalarımız tamamlandı, yol olarak kavşak ve geçitler yapılacak, acil girişleri ayrılacak, ulaşım araçlarımızı da Şehir Hastanesine göre uyarlayarak metrobüsten biraz daha büyük araçlarımızın alımı yapıldı, şehir içi otobüs ve raylı sistem güzergâhları da doğrudan veya aktarma yoluyla kesintisiz ulaşım sağlanacaktır, Fakülte Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi arasında doğrudan bir hat olacak ve Şehir Hastanesi çevresinde ring hat oluşturuldu" dedi.

Ayrıca Şehir Hastanesinde süren simülasyon çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve ekibi ile YDA temsilcileri ve ekibinin katılımlarıyla gerçekleşen simülasyonda ve Rehabilitasyon Hastanesinde bir hastanın kayıt süreciyle başlayan tetkik istemi, kan numunesi alma ve numunelerin pnömatik cihazıyla merkez laboratuarlara ulaştırılması işlemleri yapıldı.

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Başkan Çelik Şehir Hastanesini ziyaret etti
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