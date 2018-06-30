Çinli turistin gözdesi Kapadokya

Çin'de bu yılın "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Kapadokya turizminde yoğunluk oluşturan Çinli turistler, bölgenin tarihi ve kültürel güzelliklerine hayran kalıyor. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları ve yeraltı şehirleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde, Çinli turist yoğunluğu yaşanıyor. Artaş Grubu Turizm Yatırımları adına 32. ITE Hong Kong Turizm Fuarı'na katılan ve fuarda Çinli seyahat acenteleri ile görüşmeler yapan Radisson Blu Hotel Kayseri
Satış ve Pazarlama Direktörü Menderes Karaküçük, Çinli turistlerin beklentilerini ve acentaların değerlendirmelerini anlattı. Çin ve özellikle Hong Konglu turistlerin gelirlerinin dünya standartlarının üzerinde olduğuna işaret eden Menderes Karaküçük, "Çinli turistlerin öncelik sıralamasında, ekonomik ve ucuz tatil bulunmuyor. Çinli turistler, her şeyden önce değişiklik arıyorlar ve tabii bu değişikliği ararken kalite en büyük önceliklerini oluşturuyor" dedi. ÇİNLİLER HEYECAN YARATTI
Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern ve Hainan Airlines'in Türkiye'ye uçmaya başlayacak olmasının, fuardaki acenteler arasında heyecan yarattığını anlatan Karaküçük, "Görüştüğümüz birçok acente bu gelişmenin Türkiye - Çin turizminin çehresini tamamen değiştireceğini ve büyük bir patlama olacağını belirttiler. Önümüzdeki günlerde bu konuda yaşanacak gelişmelerle, Çinli turist sayısında ciddi bir artış olacağını düşünüyorum." Hong Kong'ta yaşayan Çinlilerin, eğitim ve gelir düzeyleri çok yüksek olduğunu ve dünyayı gezdiğini belirten Menderes Karaküçük, "Türkiye, tanıdıkları bir ülke ve en popüler destinasyonları arasında İstanbul ve Kapadokya yer alıyor. Çinli turist pazarına tur satarken, genellikle İstanbul olmazsa olmaz bir seçenek. Yaklaşık 10 saatlik bir gece uçuşunun ardından İstanbul'a ulaşılabilmekteler ve bunun neticesinde de turistlerin İstanbul'da dinlenmek için en az 2 gün zaman geçirmesi gerekiyor" dedi YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLGİLERİNİ ÇEKİYOR ÇINLILERIN
İstanbul'u görmeden Kapadokya veya başka bir yere gitmediğini söyleyen Karaküçük, "Dolayısıyla Çin'den gelen turistlerin yüzde 100'ü, Türkiye'de nereye giderlerse gitsinler, önce İstanbul'da konaklamak zorundalar. Bu sebeple Çin turizminden en büyük payı İstanbul'un alacağını söyleyebiliriz. Fuar sırasında görüştüğümüz Çinli acentelere, Kayseri'nin henüz keşfedilmemiş doğal güzelliklerini anlattığımızda son derece ilgilerini çekti. Özellikle kayak, yamaç paraşütü, Talas ve Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin Çinlilerin ilgisini çekecek yerler olduğunu belirttiler. Bazı acentelerle Kapadokya turlarına 1 gün de Kayseri'yi eklemeleri konusunda görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.