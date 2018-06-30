Erciyes Teknopark’ta girişimcilik yaz kampı

PRESERA
Girişimcilik Yaz Kampı
16 Temmuz 2018 tarihinde Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi'nde başlıyor. PreSera Girişimcilik Yaz Kampı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan, "Erciyes Teknopark çatısı altında çalışmalarını yürüten Sera Kuluçka Merkezi, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne, hizmete dönüştürerek pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir kuluçka programıdır. PreSera programı, Sera aşaması için iş fikri yetiştiren bir ön program olarak değerlendirilebilir" dedi.