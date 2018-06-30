Şehit Polis Hakan Yılmaz Muay Thai Şampiyonası

KAYSERI'DE
gerçekleştirilen Minikler ve Yıldızlar Muay Thai
İl Şampiyonası, Şehit Özel Harekat Polisi Hakan Yılmaz adıyla düzenlendi. Yıldız ve minik yaş kategorilerinde 14 kulüpten 140 sporcunun katılımı ile yapılan şampiyona Talas Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapıldı. Kızlar ve erkekler dalında yapılan müsabakalar sonucunda kategorilerinde birinci olan sporcular 10-17 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil etmeye hak kazandı. Muay Thai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, "Şehitlerin isimlerinin unutulmaması ve gençler tarafından bilinmesi adına şampiyonaya Şehit Özel Harekat Polisi Hakan Yılmaz adını verdik" dedi.