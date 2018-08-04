Anadolu yıldızları yoğun çalışıyor

2018-2019 sezonunda Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri
ekibi Anadolu Yıldızları Bayan takımı çalışmalarını Adnan Altıntaş nezaretinden yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yeni sezon
da başarılı olmak için kolları sıvayan Anadolu Yıldızları Bayan Takımı, iki yılda kazandığı tecrübeyi yeni sezona yansıtarak 2018- 2019 sezonunu başarılı ile tamamlamak istiyor. Bir birinden genç yeteneklerin bulunduğu Anadolu Yıldızlarında keyifler ve moraller yerinde. Gelecek vaat eden birçok oyuncusunu kadrosunda bulunduran Anadolu Yıldızları Bayan takımı yeni sezondan oldukça umutlu.