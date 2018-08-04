Radısson Blu Hotel Kayseri
, 'Baba Ocağında Tatil' kampanyası başlattı. Kampanya ile Kayseri dışında yaşayan Kayserililerin ağırlanması hedeflenen kampanya 30 Eylül'e kadar sürecek. Otel, ağırlıklı olarak Almanya
ve Hollanda
'nın ardından Fransa
'dan gurbetçi Kayserilileri misafir ediyor. Temmuz ve Ağustos aylarını değerlendiren Radisson Blu Hotel Kayseri Satış ve Pazarlama Direktörü Menderes Karaküçük, "Otelimizin konuk oranına baktığımızda, %75'ini yerli, %25'ini yabancı misafirlerimiz oluşturuyor" dedi.