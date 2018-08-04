Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Kayseri Bölge Haberleri > Baba ocağında tatil

Baba ocağında tatil

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Baba ocağında tatil
Radısson , 'Baba Ocağında Tatil' kampanyası başlattı. Kampanya ile Kayseri dışında yaşayan Kayserililerin ağırlanması hedeflenen kampanya 30 Eylül'e kadar sürecek. Otel, ağırlıklı olarak ve 'nın ardından 'dan gurbetçi Kayserilileri misafir ediyor. Temmuz ve Ağustos aylarını değerlendiren Radisson Blu Hotel Kayseri Satış ve Pazarlama Direktörü Menderes Karaküçük, "Otelimizin konuk oranına baktığımızda, %75'ini yerli, %25'ini yabancı misafirlerimiz oluşturuyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Baba ocağında tatil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN