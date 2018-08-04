Bu kışın hedefi Ukraynalı turist

Dünyanın sayılı şelalelerinden biri olan Kapuzbaşı'na ve ilk beş kuş cennetinden birisi olan Sultansazlığı'na ev sahipliği yapan Kayseri, Avrupa'nın önde gelen kayak merkezlerinden de birisine sahip. Son yıllarda iç ve dış pazarda gittikçe artan oranda sesini duyurmaya başlayan Erciyes Kayak Merkezi yaptığı uluslararası organizasyonlarla da ses getirmeye devam ediyor. Büyük bir kayakçı potansiyeline sahip olan Ukrayna bu şirin Anadolu şehrinin dünyayla boy ölçüşebilen kayak merkezini de ilk keşfedenlerden birisi. Başta Türkiye Otelciler Birliği TÜROB, TC Kiev Büyükelçiliği Tanıtma Müşavirliği, THY, Erciyes AŞ ve Radisson Blu Hotel, Kayseri'nin Ukrayna'da gerçekleştirdiği çeşitli tanıtım organizasyonları ile Ukraynalı turizmcilerin ilgisini çekmeyi başardı. Bu kış Ukraynalı kayakçıları daha fazla çekebilmek amacıyla 27-30 Temmuz'da Radisson Blu Hotel Kayseri'nin ev sahipliği yaptığı bir tanıtım organizasyonu gerçekleştirildi. Ukrayna'nın en büyük 15 turizm operatörünün genel müdür veya müdür seviyesinde katıldığı organizasyonda Kayseri'ye Kiev'den direkt uçak seferi konulması konuları da masaya yatırıldı. THY ve Radisson Blu Hotel, Kayseri'nin sponsorluğunda hayata geçirilen gezi ile Ukraynalı turizmcilere Erciyes Dağının kayak potansiyeli tanıtılıp Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri gezdirildi. Gezi kapsamında Kapadokya turu da yapan acente yetkilileri "büyülendiklerini" ifade ettiler. Birçok acente yetkilisi ismini hiç duymadıkları Kayseri'den fazla bir beklentileri olmadığını ama yerinde görünce sahip olduğu güzellikler ve turizm potansiyeli karşısında şaşkına döndüklerini belirttiler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in de desteğini esirgemediği organizasyonda başkan Çelik acentecilerle bizzat ilgilenip sorularını yanıtladı. Ukraynalı televizyoncuların da ilgi odağı olan Çelik belediye olarak Kayseri'nin turizm açısından da gelişip hak ettiği yere gelmesi amacıyla hiç durmadan çalışma yaparak proje geliştirdiklerini ve en kısa sürede bunların meyvelerini almayı umduklarını ifade etti.

KAYSERİ DEVLERLE BOY ÖLÇÜŞÜR

Organizasyonun mimarlarından birisi olan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murad Cahit Cıngı "Kayseri'nin turizm potansiyeli açısından dünyanın birçok yerinden bir eksiği yok. Özellikle kayak merkezi anlamında dünya devleri ile boy ölçüşebilecek durumda. Son yıllarda yapılan çalışmalarla bu tesise verilen emekler artık fark edilip takdir görmeye de başladı. Kayseri'de turizmin patlayıp ülkenin turizm ve döviz lokomotiflerinden birisi olmasının önündeki en büyük engel şehrimize Avrupa'nın bazı merkezlerinden direk uçuşun olmamasıdır. Bunu aşmak için bütün gücümüzle çalışıp charter firmalarını ikna etmeye çalışıyoruz. Ukrayna'dan charter seferi düzenlenmesi için de önemli ilerlemeler kaydettik" dedi.