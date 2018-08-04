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Büyükkılıç: Hisarcık tesisleri hayırlı olsun

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Büyükkılıç: Hisarcık tesisleri hayırlı olsun
Melikgazi Belediye Başkanı , Hisarcık halkına çok amaçlı modern sosyal ve spor tesisi kazandırdıklarını söyledi. Bu tesisinin Hisarcık halkının sosyal yaşamına renk katacağını ve mahallenin bir bakıma toplanma ve sohbet merkezi olacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Hisarcık halkının özellikle gençlerin bu tesisinde yapılacak etkinliklere katılmalarını istedi. Memduh Büyükkılıç, Erciyes kayak ve kış sporların adeta kapısı olan ve bir bakıma vizyonu olan Hisarcık Mahallesi'nin turistler için son derece önemli olduğunu ifade etti.
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Büyükkılıç: Hisarcık tesisleri hayırlı olsun
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