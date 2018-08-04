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Çolakbayrakdar ‘hoş geldin bebek’ projesi ile ziyarette

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Çolakbayrakdar ‘hoş geldin bebek’ projesi ile ziyarette

'nın 'Gönül Belediyeciliği Seferberliği Çağrı'sını, 3 yıldır '' olarak yerine getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplumun her kesimine hitap eden projeler ve hizmetleriyle vatandaşların her anında yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kocasinan ailesine katılan yeni nefeslere 'Gözaydın' ziyaretinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik projelerine öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız hizmetlerle gönüllere dokunuyoruz "dedi. Göreve geldiği günden itibaren 'Yeni Kocasinan' için gece gündüz demeden çalışan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ailesine katılan yeni nefeslere 'Hoş geldin bebek' demeye devam ediyor.

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Çolakbayrakdar ‘hoş geldin bebek’ projesi ile ziyarette
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