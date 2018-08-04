Çolakbayrakdar ‘hoş geldin bebek’ projesi ile ziyarette

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 'Gönül Belediyeciliği Seferberliği Çağrı'sını, 3 yıldır 'Sosyal Belediyecilik' olarak yerine getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplumun her kesimine hitap eden projeler ve hizmetleriyle vatandaşların her anında yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kocasinan ailesine katılan yeni nefeslere 'Gözaydın' ziyaretinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik projelerine öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız hizmetlerle gönüllere dokunuyoruz "dedi. Göreve geldiği günden itibaren 'Yeni Kocasinan' için gece gündüz demeden çalışan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ailesine katılan yeni nefeslere 'Hoş geldin bebek' demeye devam ediyor.

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