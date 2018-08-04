Kasıma kadar FETÖ davalarını bitireceğiz

Kayseri'de 2 yıldır yapılan FETÖ/ PDY operasyonları sonucunda, 3 bin 528 kişi gözaltına alınırken, bunların bin 288'i tutuklandı, bin 538'i de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, "15 Temmuz'dan bu yana 3 bin 944 dosya üzerinden geniş çaplı ve etkin soruşturmalar yapıldı. Bir kısmı biten davalarda 404 sanığa mahkumiyet cezaları verildi, 80'i ise beraat etti. Karar verilen davalardan 299'unu da istinaf aşamasında. Hedefimiz Kasım ayına kadar FETÖ davalarını sonuçlandırmak" dedi.

İki yıldır Kayseri'de FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yapılan yaklaşık 300 operasyonda 3 bin 528 kişi gözaltına alındı.

Bunların bin 288'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, bin 538'i de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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