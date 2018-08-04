Kayserispor’da sezon açılışı bugün

Bugün saat 18.00'de Kayseri Kadir Has Stadı'nda yapılacak olan 2018-2019 sezonu açılış programı kapsamında düzenlenecek olan etkinliklerde Türk Pop Müziği'nin sevilen isimleri Bengü ve Kenan Doğulu sahne alacak. Geçtiğimiz sezon sahne alan Hande Yener ve Murat Dalkılıç
ile başlayan sezon açılış programına yoğun bir ilgi olması bekleniyor. Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, yaptığı açıklamada, "Şölen havasında geçecek sezon açılışımıza tüm Kayseri halkını bekliyoruz. Açılışta futbol takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuz taraftarlarımızla buluşacak. Bengü ve Kenan Doğulu konserinin yanı sıra ışık, ses ve havai fişek gösterileri ile birçok sürpriz etkinliklerimiz de olacak. Tüm Kayserispor taraftarını ve Kayseri halkını bekliyoruz. 7'den 70'e kadar kapımız herkese açık. Bu güzel organizasyonda bizlere desteklerini esirgemeyen ana sponsorumuz Boydak Holding ve değerli CEO'su Alpaslan Baki Ertekin Bey'e de kulübümüz adına şükranlarımızı iletiyorum" diye konuştu.