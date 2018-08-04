Para kazandıracak transferler yapılmalı

Kayseri'nın
ünlü spor yorumcusu Oktay Doğan, Kayserispor
'u yıldızını parlatarak para kazanacağı transfer
leri kadrosuna katacak politika izlemesi gerektiğini söyledi. Doğan, "150 milyonu aşkın borç
yükü olan Kayserispor'un en az 5 yıl ligi 5 ila 7. sırada bitirecek ve mütevazi transfer yapacak ve mümkün olduğu kadar gelecekte para kazanacağı, yıldızını parlatacağı transferleri kadrosuna katacak politika izlemesi gerekiyor. Çünkü bu yapılamadığı takdirde sürdürülebilir borç yükü olması mümkün değil" dedi. Geçen yıldan elinde iyi bir kadrosu olan ve bu iskeleti büyük ölçüde koruyan sarı kırmızı ekibin bu takıma yapacağı 5 veya 6 oyuncu ile hedefi olan ilk ve Avrupa kupalarına katılma hayalinin gerçekleşmesi uzak ihtimal değil diyen Doğan, "Ancak yıl içinde kendisini en çok zorlayacak olan ödemelerin ayarlanası olacaktır" ifadesini kullandı. Doğan takımın bu yıl da dışarıdan nakit girdisi konusunda rahat olmayacağını belirtti. Doğan, sponsor, tribün ve forma gelirlerinin de çok fazla meblağ tutmadığını vurguladı. Doğan, "Henüz planlı ve her yıl bir iki oyuncunun üst takımı çıkabildiği bir alt yapısı olmayan, doğru ve dürüst bir scoud ekibi olmayan Kayserispor'un bunları hızla devreye sokup işlevsel ve kulubü rahatlatacak bir modele sokması kaçınılmazdır" diye konuştu.