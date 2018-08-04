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’nin ilk millet bahçesi ’de

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Türkiye’nin ilk millet bahçesi Kayseri’de
'ın seçim öncesi müjdesini verdiği Millet Bahçeleri, de ilk defa 'nın bir kısmına 1901 yılında yapılmış. 1987'ye kadar Belediye Bahçesi olarak da adlandırılan bu parkta, bir havuz, iki katlı bir kıraathane, Belediye Eczanesi, lokanta ve Belediye Oteli bulunuyordu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Bizde bu konuda Türkiye'nin en ünlü mimarlarından olan Sabri Paşayiğit le bir çalışma yapıyoruz. Mimarımız Paşayiğit, çok güzel projelere imzasını atıyor. İnşallah kısa zamanda Cumhuriyet Meydanı'na Millet Bahçesini yapacağız" dedi.
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Türkiye’nin ilk millet bahçesi Kayseri’de
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