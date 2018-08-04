Türkiye’nin ilk millet bahçesi Kayseri’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın seçim öncesi müjdesini verdiği Millet Bahçeleri, Türkiye
de ilk defa Kayseri Cumhuriyet Meydanı
'nın bir kısmına 1901 yılında yapılmış. 1987'ye kadar Belediye Bahçesi olarak da adlandırılan bu parkta, bir havuz, iki katlı bir kıraathane, Belediye Eczanesi, lokanta ve Belediye Oteli bulunuyordu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Bizde bu konuda Türkiye'nin en ünlü mimarlarından olan Sabri Paşayiğit le bir çalışma yapıyoruz. Mimarımız Paşayiğit, çok güzel projelere imzasını atıyor. İnşallah kısa zamanda Cumhuriyet Meydanı'na Millet Bahçesini yapacağız" dedi.