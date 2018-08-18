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Bölgenin turizm potansiyeli yüksek

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Bölgenin turizm potansiyeli yüksek
Radısson Blu Hotel Genel Müdürü Atakan Altuğ da, şunları söyledi: Otelimizin yabancı profili, yeni pazarların sürekli olarak eklenmesi ile her sene gittikçe değişmekte ve çeşitlenmektedir. Otelimizde kalan yabancı profilini daha iyi anlayabilmek için 3 bölüme ayırabiliriz. 1-İş için konaklayanlar 2-Tedavi amaçlı konaklayanlar. 3-Turistik amaçla konaklayanlar. Hotel Kayseri açıldıktan sonra, bölgenin çok büyük bir turizm potansiyeli olduğunun farkındalığı ve İstanbul'dan edindiğimiz tecrübeler ile bu güzel şehrimizi uluslararası turizm pazarlarında tanıtmaya başladık.
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