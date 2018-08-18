Turizm sürekli büyüyen bir sektördür

Artaş Grubu Turizm
Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, "Turizm, dünyadaki ekonomik durgunlukta, büyüyen ve istihdam
yaratan sektördür" dedi. Arifoğlu ile turizmle ilgili bir şöyleşi yaptık. Türkiye turizmde ciddi bir iyileşme dönemine girdi. Bu sürecin devamı için neler yapılması gerekiyor? Güncel ve dönemsel sıkıntılara rağmen turizmin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Turizm Sektörü, geleneksel tarımsal üretimin gerilediği çoğu gelişmekte olan ülkelerde, en önemli endüstri konumundadır. Turizm, yerel ekonomileri hızlı bir şekilde etkilemekte, döviz gelirini arttırmakta ve mevsimlikte olsa istihdam olanağı yaratmaya devam etmektedir. Turizm sektöründe istihdam, temel sosyal haklardan yoksun insanların, temel ekonomi içerisine entegrasyonunu da sağlamaktadır. Turizm, dünyadaki genel ekonomik durgunluğa rağmen büyüyen ve istihdam alanı yaratan sektör konumundadır. Sektöründeki bu gelişmeler, özellikle bölgesel olarak istihdam olanaklarının artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bir ülkede turizm sektörünün gelişmesi, söz konusu ülke insanlarının bu sektörde istihdam edilmelerine olanak verebileceği gibi, işsizlik sorununun kendiliğinden ortadan kalkmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Önemli bir turizm yatırımcısı grup olarak, Kayseri yatırım alanlarınızdan birisi. Buradaki çalışmalarınız ve bölgenin Kapadokya bölgesi ile ortak tanıtım yapma çalışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Radisson Blu Hotel Kayseri
olarak, yurtdışındaki fuar ve workshop etkinliklerinin hemen hemen hepsine katılarak, destek vermekteyiz. Bu alanda büyük bir tecrübe birikimi elde ederek, Kayseri
'mizin ve ülkemizin tanıtımında öncü kuruluşlardan birisi haline geldik. Otelimiz, bu çalışmalarımızın neticelerini de almaya başlamıştır. Bu sene ilk defa Ukrayna
'dan Kapadokya'ya gelen gruplar için talep almaya başladık ve ilk grubumuz Eylül ayı içerisinde konaklayacaktır. Otelimiz, her ne kadar Kapadokya'nın içerisinde olmasa da, yakın olması ve sadece Orta Anadolu değil, Türkiye
çapında benzersiz bir hizmet kalitesine sahip olması sebebiyle, Kapadokya'ya gelen grupların tercihi olmaya başlamıştır. Otelimizde konaklayan Kapadokya grupları içerisinde, ilk sırayı Çinliler, 2.sırayı ise Koreliler almaktadır. Kayseri ve Kapadokya'nın, yurtdışındaki hedef pazarlarda ortak tanıtılıp pazarlaması noktasında, "Kültür Kayağı- Erciyes'te Kayak Kapadokya'da Balon" çalışmaları yoğun ilgi görmektedir. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi
, ilçe belediyeleri, Erciyes AŞ, THY
, Radisson Blu Hotel Kayseri dahil, kamu, yerel yönetimler ve özel sektör olmak üzere, Kayseri'yi dünyaya tanıtmak için çok ama çok büyük bir gayret sarf ediyoruz. Özetle, kadim şehir Kayseri'mizi turizm elçisi olarak Dünya'ya tanıtma faaliyetlerinin lokomotifliğini üstlenen Radisson Blu Hotel Kayseri olarak, bugüne kadar olduğu gibi Kayseri'mizi dünya turizmine kazandıracak, projelere destek olmaya devam edeceğiz.