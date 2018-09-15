Bu çocuklar sokaktan madalyaya uzandı

2000 çocuk, 15 antrenör eşliğinde, tekvandoda siyah kuşağa kadar yükselip, çok sayıda madalya ve kupaya uzandı. Kayseri
Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Müdürlüğü (TDP) öncülüğünde İpek Grup Yönetim Kurulu Başakanı Saffet Arslan başkanlığında, A Milli Taekvando Takımı antrenörü Hasan Keleş
denetiminde, 'dezavantajlı'semtlerde, suça karışan veya karışma olasılığı bulunan çocuklar spora yönlendirildi. Merkez Kocasinan ilçesi Yenişehir mahallesindeki bir spor salonu da bu çocukların eğitimine ayrıldı. Kulüp Başkanı Saffet Arslan'ın maddi desteğiyle kısa sürede minikler, yıldızlar ve gençler, yarışmacı kimlikleriyle kuşak sınavlarını başarıyla vererek, madalya ve kupa kazanmaya başladı. Türkiye'ye örnek olan projeye Kayseri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilçe belediyeleri de katkıda bulundu. HEDEF 2020 OLİMPİYATLARI
İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, projenin sokak çocuklarını spora çekerek zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve suça karışmalarının önlenmesini amaçladığını söyledi. 'İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi'nde İpek Holding tarafından ücretleri karşılanan 7-14 yaş arasındaki çocuklara verilen eğitimle sportif sosyolojik açıdan olumlu etkilerinin oluşturulması hedeflendi. İpek Holding yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, şöyle dedi: "Projemiz kapsamında spora çektiklerimiz arasında hem sokak çocukları, hem de kenar mahalle çocuklarımız var. Bunlar içinde biraz sorun yaşamış ıslah için şefkate ve eğitime ihtiyaç olanlar da bulunuyor. Onlar da normal hayata geçti. Amacımız; kenar mahalledeki kıt imkanları olan ailelerin çocuklarının gençlerinin suça bulaşmasını önlemek" dedi.