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spor Başkanı Erol Bedir’in oğlu Gökbörü Bedir evlendi

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in oğlu Gökbörü Bedir evlendi
KAYSERISPOR Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir'in kendisi gibi doktor olan oğlu Gökbörü Bedir düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatını Merve Altınkaya ile birleştirdi. Bedir ailesinin mutlu gününde siyasetten ve spor dünyasından konukları buluşturdu. Düğün törenine Vali Süleyman Kamçı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Kayserisporlu yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.
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Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in oğlu Gökbörü Bedir evlendi
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