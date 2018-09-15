Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in oğlu Gökbörü Bedir evlendi

KAYSERISPOR Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir'in kendisi gibi doktor olan oğlu Gökbörü Bedir düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatını Merve Altınkaya ile birleştirdi. Bedir ailesinin mutlu gününde siyasetten ve spor dünyasından konukları buluşturdu. Düğün törenine Vali Süleyman Kamçı, AK Parti
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
, AK Parti Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Kayserisporlu yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.