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’dan son 8 sezonun en iyi başlangıcı

Spor Toto ’in ilk 4 haftasını namağlup geçerek 8 puan ile 4. sıraya yerleşen , son 8 sezonun en iyi başlangıcını yaptı

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Kayserispor’dan son 8 sezonun en iyi başlangıcı
Sarı-Kırmızılı takım en son 2010-2011 sezonunda ilk 4 haftalık periyodu 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup 10 puan ile geçmişti. Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek adından söz ettiren , 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunda geride kalan 4 haftada 18 takım arasında yenilgi yüzü görmeyen 3 takımdan biri oldu. Bu performans aynı zamanda ekibinin son 8 sezonunda ilk 4 haftalar değerlendirmeye alındığında yaptığı en iyi lig başlangıcı oldu. Kayserispor, en son 4 haftalık periyodu en son 2010-2011 sezonunda namağlup olarak geçmiş ve aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puana ulaşmıştı. Son 8 sezonun 7'sini Süper Lig'de geçiren Sarı-Kırmızılı takım, 2014-2015 sezonunda ise bugünkü adıyla TFF 1. Lig'de mücadele etti. Tüm bu sezonlarda aynı başarıyı bir türlü yakalayamayan Kayseri ekibi, bu sezon ise önemli işlere imza atarak 4 haftayı namağlup olarak kapattı.

2018-2019 SEZONU
2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 puan
2017-2018 SEZONU
2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 puan
2016-2017
2 beraberlik, 2 puan
2015-2016
1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 puan
2014-2015 (TFF 1. LIG)
1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 puan
2013-2014
1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 puan
2012-2013
1 beraberlik, 1 puan
2011-2012
1 galibiyet, 3 puan
2010-2011
3 galibiyet, 1 beraberlik, 10 puan
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Kayserispor’dan son 8 sezonun en iyi başlangıcı
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