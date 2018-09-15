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Nursaçan: Tasarruf üretim ve ihracat modeline geçmeliyiz

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Nursaçan: Tasarruf üretim ve ihracat modeline geçmeliyiz
KAYSERI OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Borçlanma, ithalat ve tüketim modelinin yerine tasarruf, üretim ve ihracat modeline geçtiğimizde tüm bu sorunlardan kurtulabiliriz" dedi. Nursaçan, SABAH 'ye yaptığı özel açıklamada, oynak kur, yüksek faiz ve artan eflasyonun ülke ekonomisinin en güncel sorun olduğunu belirterek, "Türkiye olarak yeni bir model değiştirmemiz gerekiyor. Borçlanma, ithalat ve tüketim modelinin yerine tasarruf, üretim ve ihracat modeline geçtiğimizde tüm bu sorunlardan kurtulabiliriz. Devletimiz ve tüm ekonomik birimler, sektör bu modeli benimseyip odaklandığı takdirde ekonomik problemlerimizin üstesinden gelebiliriz ve ekonomimizi bir üst lige terfi ettirebiliriz" diye konuştu. Atılacak tüm adımların,Türkiye ekonomisini hırpalanmasına izin verneyecek adımlar olması gerektiğini ifade eden Tahir Nursaçan, "Hasarı kontrol altına almanın birinci yolu iç piyasadaki tansiyonu düşürecek adımlar atmaktan geçiyor" diye konuştu.
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Nursaçan: Tasarruf üretim ve ihracat modeline geçmeliyiz
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