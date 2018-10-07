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Gaziantep mutfağı ’ye geldi

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Gaziantep mutfağı Kayseri’ye geldi
MEŞHUR Seyhan Çorbacısı, Talas Atatürk Bulvarı tramvay son durağı karşısında hizmet vermeye başladı. Menüsünde Gaziantep usulü beyran, mumbar, kelle, paça, damar, dil söğüş, göz paça, beyin paça, beyin söğüş, kuzu dil paça, kuzu ayak paça, kuzu kelle paça, kuzu yanak paça, full karışık paça, şirdan, tuzlama, kavurma, işkembe, tarhana, ezogelin, mercimek çorbaları yer alırken tatlı olarak Gaziantep katmeri, künefe, kabak tatlısı ve sütlaç bulunacak. Geniş, ferah, hijyenik bir ortamda Türkiye'nin zirve lezzetlerini 'de tatma imkanının sunulduğu geniş mekan yaklaşık 200 kişilik kapasitede. Meşhur Seyhan Çorbacısı'nda; Adana paça, işkembe, tuzlama, tarhana, mercimek gibi çorba çeşitleri, maharetli ellere sahip Adana'dan gelen Seyhan Çorbacısı ustalarından Elazığ'lı Celal Üstünkaya hazırlarken, Beyran, terbiyeli ezo gelin çorbası gibi lezzetler ise Gaziantepli Mehmet Demir ustanın ellerinden hazırlanıyor.
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Gaziantep mutfağı Kayseri’ye geldi
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