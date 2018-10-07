Kayseri Basketbol Kulübü Bellona ile sponsorluk imzaladı

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Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kayseri Basketbol Spor Kulübü ile Bellona arasında 3 milyon 750 bin TL'lik 3 yıllığına sponsorluk anlaşması imzalandı. Takımın ismi Bellona Kayseri Basketbol Kulübü oldu. Bellona Kayseri Basketbol Kulübü isim sponsorluğu ve yeni forma tanıtıma Boydak Holding
CIO'su Alpaslan Baki Ertekin, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, Bellona Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, kaptanlar Tuğba Oral ve Gizem Sezer katıldı. Bellona Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Ömer Yağmur Boydak Holding'e sponsorluk için teşekkür ederek, takımı daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını kaydetti.