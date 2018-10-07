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OSB gücüne güç katıyor

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
Kayseri OSB gücüne güç katıyor
KAYSERI Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerle, Organize Bölge Müdürlüğü çalışanlarına eğitsel ve psiko - sosyal destek sağlamak, aile içi iletişim, eğitim, hukuk, medya ve sağlık gibi alanlarda yetkinlik kazandırılarak problemlerle başa çıkabilme becerilerine, bireylerin sahip olduğu kaynakları en etkin ve etkili şekilde yönetebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla, Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve Müdürlük çalışanları katıldı. İmza töreninde bir konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Kayseri OSB olarak kurumlararası koordinasyona ve işbirliklerine her zaman büyük önem veriyoruz. Daha önce de ORAN, KOSGEB, belediyelerimiz ve birçok STK ile işbirliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.
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Kayseri OSB gücüne güç katıyor
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