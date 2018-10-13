3 oyuncu 8 maçta 90 dakika oynadı

KAYSERISPOR'DA
geride kalan 8 hafta sonunda kaptan Umut Bulut, Tiago Lopes ve kaleci Silviu Lung 90 dakika oynayan oyuncular oldu. 9 puanla 13. sırada bulunan Kayseri
spor'da 8. hafta sonunda 3 futbolcu tam zamanlı oynadı, 3 futbolcu ise hiç forma şansı bulamadı. Kaleci Silviu Lung, sağ bek Tiago Lopes ve takım kaptanı Umut Bulut, geride kalan 8 maçta 90'ar dakika oynayıp 720 dakika sahada kalmayı başardı. Bu 3 futbolcu hiç maç kaçırmadı ve oyundan çıkmadı. 90'ar dakika forma giyen üç oyuncu takımın en önemli isimleri arasında yer alıyor. Diğer yandan kaleci Muammer Yıldırım, stoper Oleksandr Kucher ve defans oyuncusu Oğuzhan Berber bu sezon henüz süre alamadılar.