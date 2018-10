Türkiye’nin şampiyonu Kocasinan’dan

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcusu Özge Yılmaz, Genç Kız Ferdi Milli Takım Seçme Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Özge Yılmaz'ın başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar , "Sporcumuz, Türkiye Şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı" dedi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun düzenlediği seçmenin İstanbul Esenler Hakkı Başar Spor Salonu'ndaki final maçlarında toplam 51 sporcu mücadele etti. Rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Özge Yılmaz, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Özge Yılmaz, final maçında Ece Haraç'ı 3-0 yenerek, Genç Kız Kategorisi'nde şampiyon oldu. Başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde ilimizin adını Türkiye ve Dünyanın her yerinde duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil etmektedir" diye konuştu.