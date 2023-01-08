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Haberler Keşfet Haberleri ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2+1 3+1 Sosyal konut Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile kura sonuçları isim listesi
Giriş Tarihi: 8.1.2023 13:11 Son Güncelleme: 8.1.2023 13:11

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2+1 3+1 Sosyal konut Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile kura sonuçları isim listesi

İlk Evim 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. Ankara kurası 2-12 Ocak tarihleri arasında çekilecek. 8 Ocak Pazar bugün yapılacak çekilişle Sincan Yenipeçenek ilçesinde toplam 4 bin 800 konut sahibini bulacak. Bu noktada Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Başvuru sahipleri konut sahibi olup olmadıklarını Ankara TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri kurumun resmi sitesi üzerinden gerçekleşiyor. İşte, 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve İl Evim isim listesi 2023...

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2+1 3+1 Sosyal konut Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile kura sonuçları isim listesi

Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Toplam 14 ilçede 18 bin 450 konut için Ankara başvuru sonuçları noter huzurunda ve canlı olarak açıklanıyor. 8 Ocak Pazar bugün yapılan çekiliş ile beraber Sincan Yenipeçenek kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Bu noktada Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi!

TOKİ KURA ÇEKİMİ KAHRAMANMARAŞ VE ANKARA İLE DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi.

Yayınlanan 5. etap kura takvimine göre, 8 Ocak 2023 Pazar bugün Kahramanmaraş ve Ankara'da çekiliş gerçekleşiyor.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2 Ocak 2023 tarihinde başladı ve 12 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

14 ilçede toplam 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu, Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık

10 Ocak: Gölbaşı Gerder

11 - 12 Ocak: Mamak

Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

TOKİ ANKARA EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

ANKARA AYAŞ: 300 KONUT

ANKARA BALA: 160

ANKARA ÇAMLIDERE: 100

ANKARA ETİMESGUT: 3.800

ANKARA EVREN: 150

ANKARA GÖLBAŞI: 1.545

ANKARA HAYMANA: 200

ANKARA KAHRAMAZANKAZAN: 800

ANKARA KIZILCAHAMAM: 63

ANKARA MAMAK: 3.645

ANKARA POLATLI: 700

ANKARA NALLIHAN: 100

ANKARA SİNCAN SARAYCIK: 1.626

ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK: 4.800

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR: 311

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ ANKARA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MART 2023'E KADAR TÜM KURALARIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2+1 3+1 Sosyal konut Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile kura sonuçları isim listesi
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