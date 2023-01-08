ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 || 2+1 3+1 Sosyal konut Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile kura sonuçları isim listesi

Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Toplam 14 ilçede 18 bin 450 konut için Ankara başvuru sonuçları noter huzurunda ve canlı olarak açıklanıyor. 8 Ocak Pazar bugün yapılan çekiliş ile beraber Sincan Yenipeçenek kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Bu noktada Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi.
Yayınlanan 5. etap kura takvimine göre, 8 Ocak 2023 Pazar bugün Kahramanmaraş ve Ankara'da çekiliş gerçekleşiyor.
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2 Ocak 2023 tarihinde başladı ve 12 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.
14 ilçede toplam 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu, Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:
2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı
3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar
4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu
6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek
9 Ocak: Saraycık
10 Ocak: Gölbaşı Gerder
11 - 12 Ocak: Mamak
Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.
İlçelere göre evler şöyle:
ANKARA AYAŞ: 300 KONUT
ANKARA BALA: 160
ANKARA ÇAMLIDERE: 100
ANKARA ETİMESGUT: 3.800
ANKARA EVREN: 150
ANKARA GÖLBAŞI: 1.545
ANKARA HAYMANA: 200
ANKARA KAHRAMAZANKAZAN: 800
ANKARA KIZILCAHAMAM: 63
ANKARA MAMAK: 3.645
ANKARA POLATLI: 700
ANKARA NALLIHAN: 100
ANKARA SİNCAN SARAYCIK: 1.626
ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK: 4.800
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR: 311
TOKİ Ankara kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.