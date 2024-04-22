Beyazları eski parlaklığına kavuşturan yöntem! Tüm sararmaları yok ediyor…

Alexa, "Koltuk altlarında inatçı lekeler oluşturan beyaz tişörtleriniz varsa, size bunu nasıl çıkaracağınızı göstereceğim" dedi.
BEYAZLARIN KOLTUK ALTINDA NEDEN SARI LEKELER OLUR?
Alexa öncelikle lekelerin nereden geldiğini bilmenin iyi olacağını söyledi. Lekelerin büyük olasılıkla deodorantlardan kaynaklandığını söyledi.
BU LEKELERDEN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?
Alexa, "Yapacağınız tek şey bir kase alıp yarım bardak damıtılmış beyaz sirke ve ayrıca bir çay kaşığı sıvı deterjanla karıştırmak."
Bir bez kullanarak, oluşturduğunuz karışımın bir kısmını lekenin üzerine sürün ve bezi kullanarak gömleğinizdeki sarı lekeye sürmeye başlayın.
Leke hala çıkmıyorsa, bir miktar sıvı bulaşık deterjanı (özellikle beyaz bir sabun) alın, doğrudan lekenin üzerine koyun ve üzerine biraz karbonat serpin. Karbonat ve bulaşık deterjanı kombinasyonu bir macun oluşturacaktır.
Bir kez daha bir bez veya diş fırçası kullanın ve lekeyi bulaşık sabunu ve karbonatla çıkarmaya çalışın.
Leke tamamen çıktığında çamaşır makinesine ve kurutucuya koyabilirsiniz.
Alexa, "Ancak lekeden herhangi bir kalıntı kaldıysa onu çamaşır makinesine koymayın" diye uyardı.