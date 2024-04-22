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Giriş Tarihi: 22.4.2024 16:08

Beyazları eski parlaklığına kavuşturan yöntem! Tüm sararmaları yok ediyor…

En sevdiğiniz beyaz giysilerinizdeki sinir bozucu sarı lekeleri çıkarmak imkansız görünebilir, ancak inatçı lekeleri çıkarmaya yardımcı olacak denenmiş ve test edilmiş bazı yöntemler vardır. Temizlik konusunda uzman olan Alexa Shae, beyaz tişörtlerinin koltuk altlarındaki sarı lekeleri nasıl çıkarılabileceği konusunda ipucu verdi.

Beyazları eski parlaklığına kavuşturan yöntem! Tüm sararmaları yok ediyor…

Alexa, "Koltuk altlarında inatçı lekeler oluşturan beyaz tişörtleriniz varsa, size bunu nasıl çıkaracağınızı göstereceğim" dedi.

BEYAZLARIN KOLTUK ALTINDA NEDEN SARI LEKELER OLUR?

Alexa öncelikle lekelerin nereden geldiğini bilmenin iyi olacağını söyledi. Lekelerin büyük olasılıkla deodorantlardan kaynaklandığını söyledi.

Alüminyum terinize karıştığında beyaz tişörtlerinizi lekeleyebilecek sarı bir renge neden olabilir. Soruna karşı alüminyum içermeyen doğal bir deodorant kullanmak faydalı olabilir.

BU LEKELERDEN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?

Alexa, "Yapacağınız tek şey bir kase alıp yarım bardak damıtılmış beyaz sirke ve ayrıca bir çay kaşığı sıvı deterjanla karıştırmak."

Bir bez kullanarak, oluşturduğunuz karışımın bir kısmını lekenin üzerine sürün ve bezi kullanarak gömleğinizdeki sarı lekeye sürmeye başlayın.

Leke hala çıkmıyorsa, bir miktar sıvı bulaşık deterjanı (özellikle beyaz bir sabun) alın, doğrudan lekenin üzerine koyun ve üzerine biraz karbonat serpin. Karbonat ve bulaşık deterjanı kombinasyonu bir macun oluşturacaktır.

Bir kez daha bir bez veya diş fırçası kullanın ve lekeyi bulaşık sabunu ve karbonatla çıkarmaya çalışın.

Leke tamamen çıktığında çamaşır makinesine ve kurutucuya koyabilirsiniz.

Alexa, "Ancak lekeden herhangi bir kalıntı kaldıysa onu çamaşır makinesine koymayın" diye uyardı.

"Çünkü kurutucunun ısısı lekeyi giysinin içine iyice işlemesine neden olacak ve çıkarmak daha da zorlaşacaktır."

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Beyazları eski parlaklığına kavuşturan yöntem! Tüm sararmaları yok ediyor…
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