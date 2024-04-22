Beyazları eski parlaklığına kavuşturan yöntem! Tüm sararmaları yok ediyor…

Leke hala çıkmıyorsa, bir miktar sıvı bulaşık deterjanı (özellikle beyaz bir sabun) alın, doğrudan lekenin üzerine koyun ve üzerine biraz karbonat serpin. Karbonat ve bulaşık deterjanı kombinasyonu bir macun oluşturacaktır.

Bir kez daha bir bez veya diş fırçası kullanın ve lekeyi bulaşık sabunu ve karbonatla çıkarmaya çalışın.