CVT Şanzıman Nedir? CVT Şanzıman Özellikleri Neler, Nasıl Çalışır, Dayanıklı Mı?

Şanzıman hız değiştirme kutusu olarak da bilinir. CVT şanzıman nedir, sorusuna özellikler Japonların ürettiği araçlarda bulunur yanıtını veririz. CVT şanzıman nasıl çalışıyor, dediğimizde dişliler yerine kasnakların kullanılarak çalıştığını öğreniriz. CVT şanzıman iyi mi, dayanıklı mı, sorusuna pürüzsüz bir vites geçişi sağladığı için iyi yanıtını veririz. CVT şanzıman ömrü ne kadar, dediğimizde CVT şanzımanın tipik otomatik şanzımana göre daha az dayanıklı olduğunu öğreniriz.

CVT Şanzıman Nedir?

Şanzıman, motorlu taşıtlarda, hızı değiştirmeye yarayan dişliler topluluğu ve bu dişlilerin içinde bulunduğu yuvaya denir. Şanzımanın bir diğer adı da vites kutusudur. Şanzıman baskı balata yolu ile motordan aldığı hareketi istenilen tork değerinde şaft veya diferansiyele ileten aktarma organıdır. Birçok şanzıman türü vardır. Bu türlerden biri de CVT şanzımandır. CVT şanzıman, alışıla gelmiş şanzıman türlerinden farklı olarak dişli yerine kayış kullanılması ile bilinir.

CVT Şanzıman Özellikleri Neler, Nasıl Çalışır, Dayanıklı Mı?

CVT şanzıman, bir kar motosikleti üzerindeki şanzımanın çalışma şekline benzer şekilde çalışır. Her bir kasnakta, hepsi bir zincir kayışı ile bağlı olan bir kasnak sistemi vardır. En önemli özelliği otomatik şanzıman olarak kabul edilmesine rağmen, geleneksel bir şanzıman gibi hiç kaymamasıdır. CVT şanzımanın birçok avantajı ve hatta dezavantajı vardır. Avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

CVT şanzımanın en önemli faydası sunabileceği verimdir. CVT şanzıman içeren araçlar en verimli araçlar arasındadır.

Normal otomatik şanzımanlar bazen ağır yük altında mücadele eder. CVT şanzıman ise neredeyse hiç değişmeden sorunsuz bir şekilde güç sağlamak için gereken tam oranı hemen bulabilir.

Yakıt ekonomisine büyük katkısı vardır.

CVT şanzıman aracın vites değiştirdiğini hissetmeden son derece yumuşak sürüşler sunabilirler.

CVT şanzımanın dezavantajları ise şu şekilde sıralanabilir: