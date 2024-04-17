Düğünü sonu oldu! Attığı tek adım yeni gelinin ölümüne sebep oldu...

38 yaşındaki Elisangela Gazano, Brezilya'nın São Paulo kentinin Limeira bölgesinde kiraladığı evde, hem evliliğini hem de kızının doğum gününü kutlamak istemişti.

Kiraladığı evin havuz çevresinde parti yapmak isteyen çift, beklenmeyen bir kazayla karşılaştı.

Elisangela dans ettiği esnada suya kayarak düştü. Çevresindeki insanlar kendisini kurtarmaya çalıştı fakat hastaneye nakil esnasında kalp krizi geçirdi.

Ölümü, Limeira polisi tarafından kaza olarak kayıtlara geçirildi.

Ölümünün ardından ise; sevinç dolu son anlarının görüntüleri kaldı.