Öğretmenler Günü 2022 tarihi: Bu yıl Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor, hangi tarihte kutlanıyor?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1981 yılından bu yana kutlanan öğretmenler günü 11 Kasım 1928'de Atatürk'ün Başöğretmen ünvanını almasıyla belirlenmiş olan bir tarihtir.

Ulu Önderimizin 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun bu ünvanı aldığı yıldönümlerinde ülke çapında bu tarihin tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiştir.