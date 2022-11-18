Öğretmenler Günü 2022 tarihi: Bu yıl Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor, hangi tarihte kutlanıyor?

Öğretmenler Günü 2022 tarihi gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler, öğretmenlerini kutlamak için şiir, şarkı, hediye gibi seçenekleri araştırmaya başladı. Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bu özel günde okullarda çeşitli kutlama törenlerinin gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? İşte, yanıtlar…
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu yıl 24 Kasım Perşembe gününe denk gelecek.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ
Kadın öğretmenlere; çiçek, takı, kozmetik ürünlerinin yanı sıra, kişiye özel kalem, not defteri, roman gibi hediyeler alınabilir. Öte yandan tekstil ürünleri, biblo gibi süs eşyaları da hediye edilebilir.
Erkek öğretmenler için ise; kravat, gömlek gibi giyim ürünleri, parfüm gibi kozmetik ürünleri, isimlik, kişiye özel kalem, roman-dergi hediye edilebilir.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
1981 yılından bu yana kutlanan öğretmenler günü 11 Kasım 1928'de Atatürk'ün Başöğretmen ünvanını almasıyla belirlenmiş olan bir tarihtir.
Ulu Önderimizin 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun bu ünvanı aldığı yıldönümlerinde ülke çapında bu tarihin tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiştir.