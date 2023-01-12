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Haberler Keşfet Haberleri Reyting sonuçları açıklanıyor! Kuruluş Osman mı, Çöp Adam mı, O Kız mı reyting sonuçları birincisi kim?
Giriş Tarihi: 12.1.2023 07:13

Reyting sonuçları açıklanıyor! Kuruluş Osman mı, Çöp Adam mı, O Kız mı reyting sonuçları birincisi kim?

Reyting sonuçları Çarşamba günü için araştırılmaya başladı. Medyanın önemli konuları arasında yer alana reyting sıralaması tüm dizi ve programların izlenme sayılarını gözler önüne seriyor. Dün ATV’de Kuruluş Osman, Star TV’de Çöp Adam, Kanal D’de O Kız yayınlandı. Total ve AB grubunda değerlendirilen sonuçlar yapımların devamlılığı açısından oldukça önemli. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman mı, Çöp Adam mı, O Kız mı birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor! Kuruluş Osman mı, Çöp Adam mı, O Kız mı reyting sonuçları birincisi kim?

Dünün yayın akışında O Kız, Çöp Adam, Kuruluş Osman gibi dizilerin yeni bölümleri vardı. Sezon arasından dönene yapımların yarışa dahil olmasıyla birlikte reyting birincisi en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Reyting sıralaması tablosunda Total ve AB grubu izleyicisi değerlendiriliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman mı, Çöp Adam mı, O Kız mı birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

4 Ocak 2023 Çarşamba reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklanıyor! Kuruluş Osman mı, Çöp Adam mı, O Kız mı reyting sonuçları birincisi kim?
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