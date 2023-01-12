Reyting sonuçları açıklanıyor! Kuruluş Osman mı, Çöp Adam mı, O Kız mı reyting sonuçları birincisi kim?

Dünün yayın akışında O Kız, Çöp Adam, Kuruluş Osman gibi dizilerin yeni bölümleri vardı. Sezon arasından dönene yapımların yarışa dahil olmasıyla birlikte reyting birincisi en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Reyting sıralaması tablosunda Total ve AB grubu izleyicisi değerlendiriliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman mı, Çöp Adam mı, O Kız mı birinci oldu?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.