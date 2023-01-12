Reyting sonuçları açıklanıyor! Kuruluş Osman mı, Çöp Adam mı, O Kız mı reyting sonuçları birincisi kim?

Dünün yayın akışında O Kız, Çöp Adam, Kuruluş Osman gibi dizilerin yeni bölümleri vardı. Sezon arasından dönene yapımların yarışa dahil olmasıyla birlikte reyting birincisi en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Reyting sıralaması tablosunda Total ve AB grubu izleyicisi değerlendiriliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman mı, Çöp Adam mı, O Kız mı birinci oldu?