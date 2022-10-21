Son depremler: 21 Ekim 2022 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Kahramanmaraş'tan geldi. Peki, 21 Ekim 2022 Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi...
......TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.10.21 10:49:38 37.3817 37.1467 4.4 -.- 3.3 3.2 KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.10.21 10:31:25 37.0382 28.9022 19.8 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2022.10.21 10:29:32 37.0725 28.4318 18.3 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel 2022.10.21 09:14:29 37.4477 37.1227 10.9 -.- 1.8 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.10.21 08:55:49 36.0683 27.3418 9.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2022.10.21 07:25:55 39.3817 27.9025 11.1 -.- 1.4 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR) İlksel 2022.10.21 06:17:28 38.8267 26.8110 10.0 -.- 2.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.10.21 05:53:28 36.9757 34.4855 6.4 -.- 1.6 -.- YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN) İlksel 2022.10.21 05:19:53 38.9333 43.4073 7.3 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel 2022.10.21 04:45:31 38.8285 43.4292 7.4 -.- 2.0 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel 2022.10.21 04:45:25 34.9292 32.6280 5.0 -.- 2.3 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel 2022.10.21 04:18:43 37.0752 28.4487 5.0 -.- 1.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel 2022.10.21 03:56:02 37.0290 28.3190 5.0 -.- 2.1 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel 2022.10.21 03:55:28 37.0765 28.4162 3.0 -.- 3.3 3.2 YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel 2022.10.21 03:28:18 37.9248 27.1492 10.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.10.21 03:24:28 38.2447 38.7910 5.0 -.- 2.6 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2022.10.21 03:13:42 36.8458 27.4228 6.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.10.21 02:49:59 40.2932 33.0553 4.6 -.- 2.3 -.- SELE-CUBUK (ANKARA) İlksel 2022.10.21 02:32:18 39.1378 28.3098 8.6 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2022.10.21 02:07:36 36.7957 27.3005 4.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.10.21 01:57:08 38.3870 42.5067 22.8 -.- 1.8 -.- KUSLUCA-TATVAN (BITLIS) İlksel 2022.10.21 01:56:19 40.2723 33.0502 5.0 -.- 2.3 -.- CUBUK (ANKARA) İlksel 2022.10.21 01:45:21 38.5595 43.1100 4.6 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel 2022.10.21 01:41:47 37.3358 36.2735 5.0 -.- 1.4 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel