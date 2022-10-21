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Haberler Keşfet Haberleri Son depremler: 21 Ekim 2022 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:19

Son depremler: 21 Ekim 2022 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler: 21 Ekim 2022 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli ve AFAD son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ekim 2022

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Kahramanmaraş'tan geldi. Peki, 21 Ekim 2022 Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi...

21 EKİM 2022 SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

......TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.10.21 10:49:38  37.3817   37.1467        4.4      -.-  3.3  3.2   KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2022.10.21 10:31:25  37.0382   28.9022       19.8      -.-  1.6  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2022.10.21 10:29:32  37.0725   28.4318       18.3      -.-  1.5  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.10.21 09:14:29  37.4477   37.1227       10.9      -.-  1.8  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2022.10.21 08:55:49  36.0683   27.3418        9.7      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.10.21 07:25:55  39.3817   27.9025       11.1      -.-  1.4  -.-   DEDEBURNU-(BALIKESIR)                             İlksel
2022.10.21 06:17:28  38.8267   26.8110       10.0      -.-  2.4  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.10.21 05:53:28  36.9757   34.4855        6.4      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN)                         İlksel
2022.10.21 05:19:53  38.9333   43.4073        7.3      -.-  1.7  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2022.10.21 04:45:31  38.8285   43.4292        7.4      -.-  2.0  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel
2022.10.21 04:45:25  34.9292   32.6280        5.0      -.-  2.3  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2022.10.21 04:18:43  37.0752   28.4487        5.0      -.-  1.1  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.10.21 03:56:02  37.0290   28.3190        5.0      -.-  2.1  -.-   GOKCE-ULA (MUGLA)                                 İlksel
2022.10.21 03:55:28  37.0765   28.4162        3.0      -.-  3.3  3.2   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.10.21 03:28:18  37.9248   27.1492       10.0      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.10.21 03:24:28  38.2447   38.7910        5.0      -.-  2.6  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2022.10.21 03:13:42  36.8458   27.4228        6.8      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.10.21 02:49:59  40.2932   33.0553        4.6      -.-  2.3  -.-   SELE-CUBUK (ANKARA)                               İlksel
2022.10.21 02:32:18  39.1378   28.3098        8.6      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2022.10.21 02:07:36  36.7957   27.3005        4.7      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.10.21 01:57:08  38.3870   42.5067       22.8      -.-  1.8  -.-   KUSLUCA-TATVAN (BITLIS)                           İlksel
2022.10.21 01:56:19  40.2723   33.0502        5.0      -.-  2.3  -.-   CUBUK (ANKARA)                                    İlksel
2022.10.21 01:45:21  38.5595   43.1100        4.6      -.-  1.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2022.10.21 01:41:47  37.3358   36.2735        5.0      -.-  1.4  -.-   CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)                       İlksel

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Son depremler: 21 Ekim 2022 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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