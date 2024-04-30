Wi-Fi ağlarındaki büyük tehlike: Sakın bu bilgiyi girmeyin! Akıl almaz dolandırıcılık...

Sıklıkla Wi-Fi ağlarına bağlanmak için sizden adınızı, soyadınızı ve hatta telefon numaranızı isteyen bağlantılar olduğuna sıklıkla şahitlik etmişsinizdir. Peki bu esnada kişisel bilgilerinizi giriyor musunuz? Eğer bunu yapıyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var.
Wi-Fi phishing (oltalama) adı verilen bir yöntem, aslında bazı yazılım detaylarıyla bilgilerinizi elde etmeye çalışan büyük bir tehlike barındırıyor olabilir.
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZE DİKKAT!
Özellikle ücretsiz bağlantı sunan bazı noktalarda, bu ağa katılmak istediğinizde açılan sayfada birkaç bilgi doldurmanızı istediğini fark etmişsiniz. E-posta, şifre veya diğer kişisel bilgilerinizle donatılmış bu talebi yerine getirmezseniz, Wi-Fi olsa bile herhangi bir şekilde internet bağlantısını kullanamaz bir şekilde sizlere sunulabilir.
Bağlantı talebi oluştursanız da çeşitli internet sayfalarında veya sosyal medya uygulanarımda dolaşamaz, istediğiniz gibi bir gezinti gerçekleştiremezsiniz.
Bunu yapamıyor olmanızın sebebi ise; olumsuz durumlarda bu gezintiyi gerçekleştiren kişinin kimliğinin kolaylıkla tespit edebilme amacıyla dizayn edilmiş olmasıdır. Buraya kadar her şey normal gelebilir. Fakat art niyetli bir yazılım, bağlanmak istediğiniz ağın ismini taklit ederek kişisel bilgilerinizle birlikte bu Wi-Fi ağına katılmanıza neden olabilir.
Üsteklik kişisel bilgilerinizi elde eden bu sayfa, tüm bu bilgileri aldıktan sonra kötü niyetli bir şekilde kullanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmanıza sebep olabilir.
"KORUNMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKEN ŞEY..."
E-posta ve şifrenizle girdiğiniz platformlar kötü niyetli oluşturulan bir yazılımın ardından veya sızdırılan verilerle birlikte sizin bilgilerinizin de kullanılmasına sebep olabilir.
Bundan korunmanın en iyi yolu ise; şifre kontrolünüzü her daim doğru şekilde gerçekleştirmektir. En önemlisi ise; her platformda mutlaka farklı şifreler kullanmanız önem taşır.
Ayrıca tüm bu Wi-Fi ağlarına katılırken, kaynağın ne olduğu konusunda da dikkatli olmakta fayda var. Bilmediğiniz ağlara katılmamanız kendiniz için alacağınız en iyi önlem olacaktır.