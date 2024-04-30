Wi-Fi ağlarındaki büyük tehlike: Sakın bu bilgiyi girmeyin! Akıl almaz dolandırıcılık...

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZE DİKKAT!

Özellikle ücretsiz bağlantı sunan bazı noktalarda, bu ağa katılmak istediğinizde açılan sayfada birkaç bilgi doldurmanızı istediğini fark etmişsiniz. E-posta, şifre veya diğer kişisel bilgilerinizle donatılmış bu talebi yerine getirmezseniz, Wi-Fi olsa bile herhangi bir şekilde internet bağlantısını kullanamaz bir şekilde sizlere sunulabilir.