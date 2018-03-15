Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’den 18 Mart mesajı

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’den 18 Mart mesajı

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, "Türk milleti, vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için emsalsiz fedakarlıklar göstermiş, cesaret dolu mücadelesiyle tarih boyunca şanlı zaferler kazanmıştır" dedi.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 15:08
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’den 18 Mart mesajı

Vali Çiftçi, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. "Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, milletimizin neleri başarabileceğine en güzel örnektir" diyen Vali Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Canlarını feda ederek, 'Çanakkale geçilmez' dedirten Çanakkale Şehitleri, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un eşsiz mısralarında ifade ettiği gibi, tarihe sığmayacak kadar büyüktür. Bu zafer, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanı için gerektiğinde neleri feda edilebileceğinin bir kez daha kanıtlandığı dönemdir. Türk milletinin vatanseverliğinin çelikleşmiş ifadesiyle destanlaşan kahramanlığı karşısında hiçbir gücün duramayacağı Çanakkale'de bir kez daha dünyaya ilan edilmiş, Türk ulusunun özgüvenini tazelemiştir. Verilen büyük mücadeleler ve göğüslenen çetin zorluklar neticesinde sağlamlaşan milli birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz sahip olduğumuz en değerli kazanımımız olmuştur.

Atalarımızın bizlere emanet ettiği bu vatan coğrafyasını aynı şuur ve sorumluluk bilinci içinde dünyanın en ileri ve gelişmiş ülkelerinden birisi yapma konusunda vermiş olduğumuz mücadele her geçen gün artarak devam edecektir. İmkansızlıklar içinde çok büyük fedakarlıklar ile kazanılan bu zafer bizlere gurur, cesaret ve kendine güven duygusu vermiş olup, şartlar ne kadar zor olursa olsun millet olarak neleri başarabileceğimizi bizlere göstermiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini, Türk kadınını ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, ruhlarınız şad olsun diyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’den 18 Mart mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN