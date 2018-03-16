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200 öğrenci, sinema ile buluştu

Aksaray Belediyesinin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri devam ediyor. Belediye tarafından ilkokul çocuklarına yönelik sinema günleri düzenleniyor.

DHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 14:24
200 öğrenci, sinema ile buluştu

Park Site Klas Sinema Salonunda bir araya gelen Yavuz Sultan Selim İlkokulu, Mehmet Timur Sarraf İlkokulu ve Mimar Sinan Anaokulundan 200 öğrenci, Tavşan Peter isimli çocuk sinemasını izledi. Öğrencilere, Belediye tarafından patlamış mısır ve su ikram edildi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı'da sinema günlerinde öğrencileri yalnız bırakmayarak çocuklarla birlikte Tavşan Peter filmini izledi. Sinema Salonunu dolduran minik öğrenciler, Tavşan Peter isimli çocuk sinemasını ilgiyle izledi.
Öğrenciler, kendilerine sinema keyfini yaşatan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile eşi Hasibe Yazgı 'ya teşekkür etti.

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