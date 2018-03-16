Adalet Bakanı: FETÖ yargıya güveni azalttı

BUGÜN NELER OLDU

AKParti'nin geleneksel hale getirdiği siyaset akademisinin 18'nci dönemi başladı. Siyaset Akademisinde genç siyasetçi adayları ile bir araya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 4 bin hakim ve savcının ihraç edildiğini belirterek yargıya güvenin azalmasına FETÖ'nün neden olduğunu söyledi.AK Parti Konya İl teşkilatının 18'nci siyaset akademisi Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen törenle başladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ak Parti'den önce vesayetçi anlayışın olduğunu belirterek, Türkiye'de ittifakların her seçimde görüldüğünü, bunun da yapılmasında yasal engellerin bulunmadığına değindi. Gül, "Bir parti amiral gemisi oluyordu. Diğerleri o partinin amblemi altında seçime giriyordu. İttifak yapmayı meşru ve yasal hale getiren bir düzenleme yapıyoruz. Seçim güvenliği daha fazla sağlanacak. Seyyar sandıklarla engelli, yatağa bağlı seçmenlerimiz oylarını kullanabilecekler. Anayasada seçme hakkı temel bir haktır. Siyasal ve demokratik katılımı artıracak çok önemli değişiklikle vatandaşlarımızın tümünün oy kullanmasına imkân geliyor" dedi.15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 bin hakim ve savcının FETÖ'den ihraç edildiğini açıklayan Gül, "Neredeyse hakim ve savcıların üçte biri ihraç edildi. Adaleti bunlar veriyordu. Kendisine himmet vermemişse veya FETÖ'cü değilse memura ceza kesiyor. Mahkemede FETÖ'nün hakimi var. O da o cezayı onaylıyor. Başka türlü tutukluyor hapse attırıyor. Türkiye'de yargıya güvenin azalmasında en büyük etkenlerden birisi yargıya nüfus etmiş, sızmış FETÖ'nün mensuplarıdır. Bunların ihraç edilmesiyle yaklaşık 5 bin yeni hakim ve savcı alınmıştır. Bu genç arkadaşlarımız da yargıya nefes aldırmıştır. Bu tahribatın hasarlarını yavaş yavaş ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. İnşallah bu eksikliği hep birlikte gidermiş olacağız" dedi.