“Afrin’e girmeseydik Türkiye elden gidecekti”

BUGÜN NELER OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Sanat Buluşmaları devam ediyor. Şair ve Yazar Serdar Tuncer'in moderatörlüğünü yaptığı "Vatan Kalbe Düşünce" adlı programın konuğu, tarih alanında yaptığı araştırmalar ve kaleme aldığı eserlerle dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil oldu. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yoğun ilginin olduğu programda konuşan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Türkiye'nin neden Afrin'de olduğu konusuna açıklık getirdi.Türk milletinin Kızıl Elma gibi hayati bir hedefinin olduğunu ancak millet olarak son 200 yıldır bu hedeften saptırıldıklarının altını çizen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Kızıl Elma'yı bize unutturdular. Kızılelma'yı 80 sene içinde liselerde, ilkokullarda, ortaokullarda, üniversitelerde, bizim bir kızılelmamız var diye hiç anlattılar mı? Biz duyduk mu veya biz hiç düşündük mü? Ama bizim genlerimize işlenen bir sözdür Kızıl Elma ve bizim genlerimizde yaşar. 200 yıldır bu genlerimizi değiştirmek için uğraşıyorlar. Tarih şuurunu yok etmek için uğraşıyorlar. Evliyaların, enbiyaların muhabbetini kaldırmak için uğraşıyorlar. Ama boşuna. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır" dedi.Afrin'e giden askerimizin tek hedefinin toprağımızı korumak ve şehitlik olduğunu dile getiren Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ordumuzun Afrin'e girmesinden başka bir seçeneğinin kalmadığını söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Yıllardır sakın bir şeye karışma, bir şeyle ilgilenme dediler. En son bu vatan da elden gidecekti. Oysa benim ecdadım, dünyayı bu milletin idaresine verdi, haritaları ben çizerim derdi. Ama bakın ne hale geldik? Yanı başımızda adam binlerce kilometreden geliyor haritaları çiziyor. İngiliz haritalar çizdi, Amerika haritalar çiziyor. Türkiye'yi buradan üçe mi bölsem, beşe mi bölsem diye planlar yapıyor. Biz Afrin'e giriyoruz diye bazıları ne işimiz var diyor. Beyinler zıpzıp kadar ama maşallah mideler koskocaman. Bu ülke de elden gidecekti eğer girilmeseydi. Bunun farkında olmalıyız. Zira üzerimizi çizdiler ve bize bir daha asla hayat hakkı tanımayacaklar" diye konuştu. Programda sanatçı Serdar Tuncer'in anlattığı menkıbeler ve seslendirdiği şiirler büyük ilgi gördü.