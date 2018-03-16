Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Akşehir Belediyesi’nden ‘engelsiz taksi’

Akşehir Belediyesi’nden ‘engelsiz taksi’

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Akşehir Belediyesi’nden ‘engelsiz taksi’
Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, seçim döneminde söz verdiği hizmetlerden biri olan engelsiz taksi hizmetini, hizmetine sundu. Başkan Akkaya, engellilerin daha iyi bir yaşam sürebilmesi için Akşehir Belediyesi olarak hizmet ve yatırımlarını sürdürdüklerine değinerek "Engelli kardeşlerimizi her zaman düşünmeliyiz. Öncelikle bizlerin zihinlerimizdeki, sevgimizdeki engelleri kaldırması lazım. Engelli kardeşlerimizin kabiliyetlerine onların güzel insan sevgisine ihtiyacımız var. Dolayısıyla onları her zaman hatırlamalı, her zaman onların önündeki engelleri kaldırmalıyız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Akşehir Belediyesi’nden ‘engelsiz taksi’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN