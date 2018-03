Akşehir Belediyesi’nden ‘engelsiz taksi’

BUGÜN NELER OLDU

AkşehirBelediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, seçim döneminde söz verdiği hizmetlerden biri olan engelsiz taksi hizmetini, hizmetine sundu. Başkan Akkaya, engellilerin daha iyi bir yaşam sürebilmesi için Akşehir Belediyesi olarak hizmet ve yatırımlarını sürdürdüklerine değinerek "Engelli kardeşlerimizi her zaman düşünmeliyiz. Öncelikle bizlerin zihinlerimizdeki, sevgimizdeki engelleri kaldırması lazım. Engelli kardeşlerimizin kabiliyetlerine onların güzel insan sevgisine ihtiyacımız var. Dolayısıyla onları her zaman hatırlamalı, her zaman onların önündeki engelleri kaldırmalıyız" dedi.