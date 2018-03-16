Alaeddin Tepesi’ndeki çalışmalar Konya tarihini değiştirecek

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Alaeddin Tepesi üzerinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu sürdürülen Tarihi Kılıçarslan Köşkü'nde incelemelerde bulundu. Alaeddin Tepesi'nde büyük bir proje yürüttüklerini ifade eden Akyürek, Konya tarihini etkileyecek bir çalışmanın ortaya çıkacağını kaydetti. Konya'nın Selçuklu payitahtı bir şehir olduğunu ve köşkün bulunduğu alanın da yönetim merkezi olduğunu belirten Akyürek, Alaeddin Tepesi'nin de bu yönetim merkezinin mihverini oluşturduğunu anımsattı.Sultan Camisi, Sultan Sarayı ve etrafındaki yapılarla ilgili çalışma yürütüldüğünü antalan Akyürek, "Tarihi Alaeddin Sarayı'nın, Kılıçarslan Köşkü'nün bir burcu şekilleniyor. Kılıçarslan Köşkü'yle ilgili yapacağımız çalışmanın ilk etabı inşallah bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Ayrıca tarihi Konya Kalesi'nin surlarının ortaya çıkarılması çalışmasını yürütüyoruz. Konya, kalesi olan bir şehir. Bir dış kale var, bir iç kale var. Dış kalesinin de önemli bir bölümünün ortaya çıkarılmasına vesile olacak bir planlamayı gerçekleştiriyoruz. iç kalede de şu anda kazı çalışmamız devam ediyor. 10 gün içinde Anıtlar Kurulu'na projemiz sunulmuş olacak. Oranın da 2018 yılı içerisinde şekillenmesini arzu ediyoruz. Böylece Konya tarihi dokusu bir miktar daha ortaya çıkmış olacak" diye konuştu. Akyürek, çalışmalar nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anıtlar Kurulu'na, vakıflara ve katkı yapan herkese teşekkür etti.