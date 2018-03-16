Başkan Özaltun, üçüz bebek sahibi çiftin sevincine ortak oldu

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan "Hoş geldin bebek" projesi kapsamında ziyaret ettiği evlerde, ailelerin yaşadığı bebek sevincine ortak oluyor. Özaltun'un bu çerçevede son ziyaret durağı, Beyşehir ilçe merkezinde ikamet eden ve üçüz bebek sahibi olmanın sevincini yaşayan Erdem-Ayşegül Dedeoğlu çiftinin evi oldu. Belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Özaltun, genç çifte "Yaşları uzun olsun" dileklerini iletirken her üç bebek için de "Ömrün uzun, bahtın güzel olsun" yazılı "Hoş geldin bebek" hediye paketlerini verdi. Özaltun, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların iyi gününde de acılı gününde de yanlarında olmaya hep özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Üçüz bebeklerin babası Erdem Dedeoğlu da, Başkan Özaltun'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Özaltun ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri evlerde yakınları vefat eden ailelere başsağlığı dileğinde bulunurken, yeni doğan bebek heyecanı yaşayan diğer ailelere ise ikametlerinde "Hoş geldin bebek" hediye paketlerini teslim ederek "Yaşı uzun olsun" temennilerini iletti.